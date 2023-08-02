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Белоруссия разорвала соглашение с Украиной об обмене жилыми помещениями

Минск прекратил действие соглашения с Украиной об обмене жилыми помещениями

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Global Look Press

Правительство Белоруссии прекратило действие соглашения с Украиной об условиях и порядке обмена жилых помещений. Об этом говорится в постановлении белорусского Совета министров, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины об условиях и порядке обмена жилых помещений, подписанного в Минске 17 июля 1995 года. Министерству иностранных дел направить уведомление о прекращении действия соглашения», — сказано в документе.

Постановление вступило в силу со дня его принятия 31 июля.

Соглашение устанавливало порядок обмена жилых помещений между гражданами Белоруссии и Украины, иностранными гражданами, лицами без гражданства, постоянно проживающими на территориях обоих государств и переселяющимися из одного государства — участника соглашения в другое.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неприемлемыми планы вокруг «расчленения Украины» и отрыва от нее западной части, которые могут вынашиваться в том числе и Варшавой.

Постоянный представитель Белоруссии при Организации Объединенных Наций Валентин Рыбаков заявлял, что у некоторых стран — членов ООН есть определенная усталость от обсуждения темы Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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