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В США заявили о переговорах с талибами* по возобновлению авиарейсов

Госдеп: США предложили талибам возобновить авиасообщение с Кабулом

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Shekib Rahmani/AP

Соединенные Штаты предложили талибам (организация запрещена в России) на переговорах возобновить авиасообщение с Кабулом, сообщает ТАСС со ссылкой на государственный департамент США.

«Среди обсуждавшихся вопросов было возобновление полетов, борьба с терроризмом, борьба с наркотиками, освобождение заключенных американских граждан», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Кабульский аэропорт остается практически закрытым с осени 2021 года после того, как в Афганистане талибы пришли к власти, отстранив поддерживаемое американцами правительство Ашрафа Гани.

Ранее США и делегация талибов обсудили вопросы укрепления доверия.

Во время обсуждений были затронуты вопросы отмены черных списков и санкций, размораживания резервов центробанка Афганистана и экономическая ситуация в стране.

Ранее в Талибане прокомментировали заявления США о своей причастности к деятельности ИГ (организация запрещена в России).

*   организация запрещена в России
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