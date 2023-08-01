Министр обороны Дании возвращается к работе после полугодового лечения

Министр обороны и вице-премьер Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что вернулся к работе после больничного, в котором он находился более полугода. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что с нетерпением ждет погружения в рабочий процесс.

«Я снова в деле. Когда я сегодня утром заехал в министерство обороны, мне показалось, что все в порядке, и было приятно поприветствовать своих сотрудников и снова распаковать вещи. Кроме того, меня ждет много дел и решений», — написал Эллеманн-Енсен.

Он добавил, что в первую очередь это касается некоего оборонного соглашения, которое необходимо обсудить с консультативным советом ведомства. Эллеманн-Енсен подчеркнул, что это дело и многие другие будет решать в ближайшее время.

Министр обороны Дании ушел на больничный на неопределенный срок, чтобы «отдохнуть» с начале февраля 2023 года. По его словам, отдых был необходимо для борьбы со стрессом. При этом Эллеманн-Енсен отмечал, что это решение стало один из самых сложных в его карьере. Пока министр обороны отсутствовал, его обязанности исполнял Троэльс Лунд Поульсен — министр экономики королевства.

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