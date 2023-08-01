В офисе Зеленского пообещали больше дронов после атаки беспилотников на Москву

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после новой атаки беспилотников на Москву заявил в Twitter, что «неустановленных дронов» в дальнейшем будет больше.

«Больше неустановленных дронов… больше войны», — написал Подоляк.

В ночь на 1 августа Министерство обороны России заявило, что три украинских беспилотника пытались атаковать объекты в Москве, два из них были уничтожены в Московской области, еще один был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории «Москвы-Сити».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников, пытающихся пролететь в столицу.

Еще одна атака украинских беспилотников на «Москву-сити» была осуществлена в ночь на 30 июля. Один из ударов пришелся на 50-этажное здание «IQ-квартал».

Позднее официальный представитель МИД РФ, комментируя атаки украинских дронов, заявила, что «киевский режим» продолжает раскрывать себя как террористическую ячейку в глазах мирового сообщества.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.