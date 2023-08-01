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Трамп даст показания по иску против своего бывшего юриста на $500 млн

NBC: Трампа вызвали для дачи показаний по иску против своего экс-юриста Коэна

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Evan Vucci/AP

Бывшего президента США Дональда Трамп вызвали для дачи показаний по иску против своего экс-юриста Майкла Коэна. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на материалы судебной инстанции.

По данным телеканала, запрос поступил от адвокатов Коэна. Трампа ждут для дачи показаний в офисе одной из юридических фирм в Майами (штат Флорида) в начале сентября.

«Я с нетерпением жду, что Дональд [Трамп] явится для дачи показаний под присягой и докажет, что этот иск безоснователен», — процитировала телекомпания Коэна.

Его юрист Бен Бродски счел, что вызов для дачи показаний подобен повестке в суд, которой нельзя пренебречь, но можно отозвать иск.

В апреле экс-глава Белого дома подал иск в федеральный суд Южного округа Флориды с требованием взыскать со своего бывшего юриста $500 млн за нарушение обязательств доверенного лица и незаконное обогащение. Трамп обвинил его в нарушении контрактных обязательств из-за раскрытия конфиденциальной информации и распространение порочащих данных в личных целях.

31 июля стало известно, что Трамп ожидает обвинений по делу о штурме Капитолия.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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