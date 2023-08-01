Финляндия прекратила прием заявлений на визы в Петербурге

С 1 августа Финляндия прекратила прием заявлений на выдачу виз и видов на жительство в своем визовом центре в Санкт-Петербурге. Министерство иностранных дел объявило об этом решении в конце июля, объяснив его нехваткой ресурсов.

С 1 по 31 августа текущего года заявления не будут приниматься ни в посольстве в Москве, ни в офисах VFS в России. Однако все заявки, поданные до 1 августа 2023 года, будут обработаны в обычном режиме, заверило министерство.

Россия в июле объявила о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, которое прекратит свою работу с 1 октября. В связи с этим, начиная с 1 сентября 2023 года, дипломатическое представительство прекратит обслуживание граждан. Все консульские и иммиграционные вопросы будут решаться посольством в Москве.

В прошлом году Финляндия ввела ограничения на въезд россиян по шенгенской визе. Ограничения не затрагивали членов семей граждан Финляндии и ЕС, а также лиц, приезжающих в страну на краткосрочную работу, деловые поездки, учебу или лечение. Ограничения также не распространялись на тех, у кого в Финляндии есть недвижимость, а также на лиц, нуждающихся в международной защите или пересекающих границу по гуманитарным причинам.

В июле Финляндия продлила ограничения на въезд для граждан России и ужесточила ограничения для бизнесменов, владельцев недвижимости и студентов.

Это последовало после высылки Финляндией нескольких российских дипломатов в начале июня, на что Россия ответила закрытием финского генерального консульства в Санкт-Петербурге. В ответ Хельсинки объявила о закрытии российского консульства в Турку с 1 октября. Ранее были закрыты финские дипломатические представительства в Петрозаводске и Мурманске. Москва объяснила эти шаги «конфронтационным курсом» Финляндии.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.