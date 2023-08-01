Глава МО Италии заявил, что страна готова к участию в миротворческой миссии на Украине

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил о готовности Италии внести свой вклад в миротворческую миссию после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что Италия всегда была активным участником подобных миссий и готова участвовать, если такая потребуется, передает агентство ANSA.

Гуидо Крозетто также признал, что в Италии преобладают пророссийские настроения и антинатовские убеждения, поскольку страна является западной. Он добавил, что было сложно объяснить, что вооружение предоставляется для самообороны.

Ранее Крозетто заявил, что хотел бы вести переговоры с Россией, КНР и любой другой стороной, чтобы достичь «справедливого мира».

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.