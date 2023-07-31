Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент с украинской саблисткой Ольгой Харлан, в нарушение правил не пожавшей руку российской фехтовальщице, иронично напомнив, что в былые времена за несоблюдение правил «рубили голову». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что поведение Харлан вызвало многочисленные споры. Он подчеркнул, что не знаком с правилами фехтовальных соревнований, но считает, что их нельзя ни в коем случае нарушать. В Средние века, сказал Медведев, за такое «просто рубили голову», а в России — «четвертовали».

Ранее почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах «прогнулся», предоставив украинской саблистке Ольге Харлан лицензию на участие в Играх-2024 без квалификации.

27 июля после матча 1/32 финала чемпионата мира Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой и покинула дорожку. Смирнова не стала уходить, подала протест и прождала решения судей около часа.

Согласно правилам Международной федерации фехтования (FIE), после боя спортсмены обязаны пожать друг другу руки, и только после этого поединок считается завершенным. Не сделавший этого спортсмен должен быть дисквалифицирован.

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.