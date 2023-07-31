Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД предложили посольству Британии узнать, что думают россияне о помощи Лондона Киеву

Захарова предложила посольству Британии узнать мнение россиян о помощи Киеву

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

В Министерстве иностранных дел РФ предложили британскому посольству встретиться с гражданами России для выяснения, что россияне думают о помощи Соединенного Королевства Украине. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она рассказала о ролике, на котором посетители ресторана в Москве при встрече военных атташе из Канады и Британии дали «эмоциональную оценку» этим и другим западным государствам, поставляющим вооружение Украине. По словам Захаровой, в понедельник британская дипмиссия прислала ноту о том, что эти люди — якобы «не обычные граждане России», и так россияне на самом деле не думают.

«Если у вас в британском посольстве есть какие-то сомнения по этому поводу, МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой... Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — отметила представитель российского министерства.

12 июля стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву Лондон отправит на Украину очередные партии оружия и боеприпасов. В частности, будут отправлены тысячи дополнительных снарядов для британских танков Challenger 2. Также выделят 50 млн фунтов ($65 млн) на ремонт ранее поставленной поврежденной британской военной техники.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях