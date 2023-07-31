В МИД предложили посольству Британии узнать, что думают россияне о помощи Лондона Киеву

В Министерстве иностранных дел РФ предложили британскому посольству встретиться с гражданами России для выяснения, что россияне думают о помощи Соединенного Королевства Украине. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Она рассказала о ролике, на котором посетители ресторана в Москве при встрече военных атташе из Канады и Британии дали «эмоциональную оценку» этим и другим западным государствам, поставляющим вооружение Украине. По словам Захаровой, в понедельник британская дипмиссия прислала ноту о том, что эти люди — якобы «не обычные граждане России», и так россияне на самом деле не думают.

«Если у вас в британском посольстве есть какие-то сомнения по этому поводу, МИД России может вам организовать встречу с российской общественностью, с теми самыми ребятами, которые приехали с передовой... Мы можем организовать с вами встречу, и они вам скажут в глаза все, что думают о политике Британии, США и Канады», — отметила представитель российского министерства.

12 июля стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи Киеву Лондон отправит на Украину очередные партии оружия и боеприпасов. В частности, будут отправлены тысячи дополнительных снарядов для британских танков Challenger 2. Также выделят 50 млн фунтов ($65 млн) на ремонт ранее поставленной поврежденной британской военной техники.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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