Премьер Британии призвал освободить Кара-Мурзу

Британский премьер Риши Сунак заявил в Twitter, что российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом) «должен быть немедленно освобожден».

«Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы неоправданно. Он должен быть немедленно освобожден. Великобритания поддерживает его и его семью», — написал Cунак.

До этого стало известно, что Великобритания расширила санкционный список, добавив в него шестерых россиян, связанных с делом осужденного на 25 лет колонии за госизмену и распространение фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы. Уточняется, что в список вошли прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, судебный эксперт Данила Михеев. Им запрещен въезд в Великобританию, а при выявлении активов на территории Соединенного Королевства их заморозят.

31 июля апелляционный суд оставил в силе приговор Владимиру Кара-Мурзе.

Ранее президента Нигера Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана.