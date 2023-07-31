В МИД России сообщили, что делегация талибов* подтвердила участие в московском формате

Встреча московского формата по Афганистану пройдет 29 сентября в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента России по исламской республике, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Он отметил, что на предстоящей встрече основной темой обсуждения станет инклюзивность временного правительства талибов (организация запрещена в России).

«Пока не наблюдаем (подвижек по этому вопросу. — «Газета.Ru»). Для этого и собираемся, чтобы продолжить работу», — сказал он, добавив, что также стороны обсудят вопросы борьбы против терроризма и наркопреступности.

По словам Кабулова, делегация талибов уже подтвердила, что примет участие в московском формате.

15 июля сообщалось, что глава МИД движения «Талибан» Амир Хан Моттаки в Кабуле попросил с российского посла Дмитрия Жирнова об упрощении выдачи российских виз гражданам и бизнесменам Афганистана.

До этого секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что в Афганистане выросли площади посевов наркосодержащих растений. По его словам, также растут объемы выпуска и контрабанды синтетических наркотиков.

Ранее в Афганистане запретили салоны красоты для женщин.