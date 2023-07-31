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В Кремле не видят «изменения погоды» в отношении Запада к России

Песков: слова Стоуна не говорят о перемене в отношении Вашингтона к Москве

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российские власти не видят признаков улучшения отношения Вашингтона и Лондона к Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, это вам показалось, никакая погода не меняется», — подчеркнул Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, может ли публикация слов американского кинорежиссера Оливера Стоуна, который заявил об искажении западными СМИ образа президента РФ Владимира Путина, говорить об изменении к лучшему «погоды» в отношении Запада к России.

По словам Пескова, Стоун никого не обвинил, а обозначил свою точку зрения. Он напомнил, что кинодеятель хорошо знает Путина, так как проводил с российским президентом много часов во время съемок фильма.

Представитель Кремля обратил внимание, что режиссер последовательно отстаивает свою точку зрения, но это не означает изменение вектора в отношениях между странами.

Стоун, снявший фильм о президенте РФ в 2017 году, обвинил американских журналистов в искажении восприятия Путина. Режиссер подчеркнул, что не заметил в словах российского лидера никакой «воинственности».

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