Китай и Грузия установили стратегическое партнерство

Китай и Грузия вступили в стратегическое партнерство. Соответствующее заявление сторон опубликовало китайское агентство «Синьхуа».

Заявление было сделано на пятый день визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР, где грузинский политик принял участие в церемонии открытия 31-х Всемирных студенческих игр Чэнду FISU в Китае. В КНР Гарибашвили провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, а также с премьер-министром КНР Ли Цяном.

«Стороны провели углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, и достигли широкого консенсуса. Стороны решили поднять двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства», — говорится в заявлении.

Ранее Гарибашвили назвал умной позицию Китая в конфликте на Украине и призвал установить для грузин безвизовый режим с США и Китаем.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.