Кинорежиссер Стоун заявил, что Путин не такой, каким его изображает пропаганда США

Известный американский режиссер Оливер Стоун заявил, что пропаганда в США умышленно искажает образ президента России Владимира Путина. Об этом Стоун сказал подкаста Stay Free британского ведущего Рассела Брэнда.

По словам режиссера, Путин вовсе не является тем монстром, которым его изображает пропагандистская машина США. Стоун назвал подобные пропагандистские искажения американских СМИ «прискорбной трагедией».

Стоун подчеркнул, что во время съемок в 2017 году документального фильма о Путине он задавал российскому президенту прямые и честные вопросы. При этом, отметил режиссер, он не услышал в словах Путина никакой «воинственности».

Особое внимание Стоуна вызвало то, что президент России называл американских политиков «партнерами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество.

Режиссер отметил, что Россия и Китай, которые сейчас стали двумя главными врагами США, несколько лет назад все еще были потенциальными союзниками и друзьями Вашингтона, но в Америке упустили такую возможность.

Ранее Оливер Стоун заявил, что идея Европейского Союза о введении санкций против ядерной энергетики России является глупостью.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».