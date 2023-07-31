Лондон приостанавливает оказание экономической помощи Нигеру

Британское правительство намерено приостановить реализацию долгосрочных программ помощи в целях развития Нигеру после того, как в стране произошел военный переворот. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл, сообщает ТАСС.

По его словам, Лондон полностью поддерживает политические и экономические меры, объявленные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) и временно прекращает долгосрочную помощь Нигеру на цели развития. При этом министр подчеркнул, что Великобритания продолжит оказывать важную гуманитарную помощь «народу Нигера», так как Лондон является ответственным партнером «демократически избранного правительства Нигера». Британские власти также призвали в целях восстановления конституционного порядка в стране немедленно возвратить к власти президента Мохамеда Базума.

Ранее сообщалось, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение приостановить финансовую помощь Нигеру, заморозить активы мятежников, их семей и сторонников, ввести запрет на их передвижение.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».