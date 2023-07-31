Совбез ООН в понедельник обсудит террористические методы украинских властей

Совет Безопасности ООН в понедельник обсудит применение властями Украины террористических методов, сообщает РИА Новости.

Россия еще 27 июля в связи с систематическим использованием Киевом террористических методов, усугубляющих кризис вокруг Украины, запросила заседание Совбеза ООН. Ожидается, что оно начнется в 17:00 мск.

По словам первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, в качества содокладчика российская сторона запросила известного активиста, координатора «Бессмертного полка» в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в тот момент, когда там прогремел взрыв, унесший жизнь блогера и военкора Владлена Татарского. При взрыве Чаулин получил ранение.

Скорей всего, в выступлении российской стороны будет затронуты украинские атаки на Крымский мост и на гражданские объекты, расположенные в Москве.

Ранее сообщалось, что в здании полиции города Трубчевска Брянской области произошел взрыв. Согласно предварительным данным, на сооружение приземлился беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, «США и их сателлиты делают все для эскалации конфликта на Украине, наращивая поставки Киеву вооружений, включая кассетные боеприпасы», пишут «Известия».