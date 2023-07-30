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В США выступили за создание сопоставимой с НАТО структуры

Экс-посол США в ЕС призвал создать сопоставимую с НАТО новую структуру

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Francois Lenoir/Reuters

Экс-посол США в Европейском союзе Стюарт Айзенштадт написал в статье для газеты Financial Times, что для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между Соединенными Штатами и ЕС, которая будет сопоставима с НАТО.

«В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата», — заявил он.

По мнению Айзенштадта, военная и экономическая безопасность, а также процветание взаимосвязаны, их нужно координировать, а не держать в отдельных блоках. Как указал бывший дипломат, современными проблемами являются усиление Китая, угроза изменения климата, защита цепочек поставок, искусственный интеллект, ядерные угрозы со стороны Ирана и КНДР и восстановление Украины.

«Все это требует более тесного сотрудничества между США и ЕС, чем когда-либо прежде», — считает он.

Айзенштадт предложил создать трансатлантическую ассамблею по образцу североатлантической ассамблеи НАТО, а также учредить ежегодные саммиты ЕС-США.

До этого эксперт по миротворческим операциям ООН и внешней политике США Лиз Морье Говард и старший научный сотрудник Брукингского института Майкл Эдвард О'Хэнлон заявили, что Западу необходимо создать аналог НАТО для ввода своих войск на территорию Украины.

Ранее в США назвали главный козырь России.

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