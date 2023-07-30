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В Амстердаме сотни протестующих выступили против отправки оружия Киеву

Сотни протестующих в Амстердаме призвали прекратить поставки оружия Украине

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Unsplash

В столице Нидерландов прошла акция протеста против продолжения военной поддержки Украины со стороны правительства, передает ТАСС. По информации агентства, в демонстрации поучаствовали сотни человек, они прошли по Амстердаму с белыми флагами.

«Участники акции <…> провели пресс-конференцию, на которой резко осудили действия голландских властей, продолжающих направлять различную военную технику и снаряжение киевским властям», — говорится в сообщении.

Как отметил одни из участников протеста и пресс-конференции Аб Гителинк, «раскол Украины» неизбежен, и он необходим для формирования нового порядка. По его словам, часть жителей этого государства уже сделала выбор в пользу России и люди должны иметь подобное право.

«Опросы общественного мнения показывают, что большинство населения страны [Нидерландов] не поддерживает поставку вооружения Украинe. Даже если они в целом на стороне Украины, они считают, что оружие не помогает решению проблем», — подчеркнул Гителинк.

Ранее в Риме прошла акция протеста против отправки оружия Киеву и антироссийских санкций.

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