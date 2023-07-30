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В Британии заметили сигналы подготовки к войне со стороны КНР

The Economist: закупки топлива и еды могут быть сигналами подготовки КНР к войне

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Tyrone Siu/Reuters

Закупки Китаем сырьевых товаров, топлива и продовольствия могут служить сигналами о подготовке КНР к войне. Об этом пишет британский еженедельник The Economist.

В материале отмечается, что республика в течение десятилетий укрепляла свою экономику от антикитайских санкций, совершенствовала Вооруженные силы и заботилась о продовольственной безопасности. Причиной потенциальной войны может стать желание Пекина любыми способами вернуть под свой контроль Тайвань.

«Система раннего предупреждения может быть сформирована посредством сведения наблюдений воедино», — указывается в статье.

До этого газета Global Times писала, что Китай стал значительно сильнее, поэтому сможет ответить на агрессивную внешнюю политику Соединенных Штатов.

В свою очередь, посол КНР Се Фэн заявил, что Китай не хочет торговой или технологической войны с США.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.
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