В ЮАР заявили об опасности техники Apple для правительств стран мира

Советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу заявил, что представителям правительств следует прекратить пользоваться устройствами Apple. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нельзя допускать, чтобы представители правительств ходили с айфонами и айпадами, а президенты страны находились в окружении сразу нескольких устройств от компании Apple.

«Они в таком случае вообще не в безопасности. Эту технологию легко взломать, легко через нее проникнуть в офис президента, легко проникнуть в любое правительственное учреждение», — считает Пу.

До этого Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рекомендовало отказаться от использования iPhone в рабочих переписках на промышленных предприятиях.

Первый замглавы министерства Василий Осьмаков в кулуарах форума Россия — Африка заявил, что соответствующие рекомендации направлены на российские промышленные предприятия.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили «Известия».

Ранее Путин написал статью об Африке.