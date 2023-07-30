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В США рассказали об угрожающем Вашингтону «африканском поясе переворотов»

NYT: перевороты в Африке угрожают США в регионе, но открывают путь России

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Свержение президента Нигера Мохамеда Базума образовало в центральной Африке пояс стран от Гвинеи на западе до Судана на востоке, где были свергнуты избранные лидеры. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации подчеркивается, что подобные тенденции подрывают влияние США в регионе, а также открывают пути для российской стороны.

Издание утверждает, что до последней недели Нигер являлся краеугольным камнем региональной политики Пентагона, а в стране было дислоцировано не менее 1,1 тыс. военнослужащих США, а в городах Ниамей и Агадез американская сторона построила базы беспилотников, одна из которых обошлась в $110 млн. После переворота все это находится под угрозой, говорится в публикации, а любой уход американцев откроет дверь для России.

NYT подчеркивает, что Россия позиционирует себя как «факелоносец антизападных и особенно антифранцузских настроений» в некоторых частях Африки.

До этого стало известно, что Евросоюз временно прекратил оказывать финансовую поддержку Нигеру.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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