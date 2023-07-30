Экс-советник Кучмы заявил, что решение Зеленского может привести к гражданской войне

Украине может грозить гражданская война, если украинская власть решит в очередной раз продлить военное положение и не проводить президентские выборы в 2024 году. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в своем YouTube-канале.

По его словам, инициатива президента страны Владимира Зеленского и Верховной рады продлить военное положение, и таким образом «уничтожить условия для проведения выборов — является прямым мятежом, узурпацией власти».

Он подчеркнул, что если не будет отменено военное положение и, соответственно, выборы не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.

«Раз она нелегитимная, то они находятся вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», — утверждает политолог.

27 июля на Украине продлили военное положение, по причине которого выборы народных депутатов Верховной рады, которые должны были состояться 29 октября текущего года, проводиться не будут.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.