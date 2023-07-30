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Трамп обвинил действующие власти США в коррумпированности

Трамп: нынешние власти США привели страну к коррупции и «скатили ее к бардаку»

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Scott Morgan/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующие власти страны делают все, чтобы государство было коррумпированным и «скатилось к бардаку», однако это может измениться если он выиграет выборы. Об этом Трамп сообщил в ходе своего выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания, передает ТАСС.

«Это предвзятая система. И если эта коррумпированная система правосудия в отношении наших людей возобладает, то они полностью захватят страну, навсегда разрушат ваш образ жизни», — сказал Трамп.

По его словам, «спасти страну» можно только в случае его победы на президентских выборах 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трамп считает, что с Россией лучше ладить, чем конфликтовать из-за большего количества ядерного оружия, чем состоит на снабжении Пентагона. По мнению Трампа, Соединенные Штаты находятся из-за Украины в глупой и опасной позиции, к тому же выделяют на содержание Киева $200 млрд против поддержки Европы в размере всего $25 млрд.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что думать о приеме Украины в НАТО — «безумие». По его мнению, нынешняя администрация США «втягивает США в третью мировую войну». Трамп также заявил, что американская администрация «некомпетентна» и не должна развязывать войну с Россией или Китаем.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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