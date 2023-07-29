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Консульский отдел посольства РФ в Молдавии приостановит прием

Консульский отдел посольства РФ в Молдавии с 5 августа временно приостановит прием

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РИА «Новости»/Depositphotos

Консульский отдел посольства Российской Федерации в Молдавии с 5 августа временно приостановит прием. Об этом сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Как говорится в сообщении, прием будет приостановлен «по техническим причинам».

26 июля министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что власти республики приняли решение сократить численность персонала российского посольства в стране.

По его словам, причиной для таких мер в отношении российских дипломатов послужили подозрения, что некоторые работники посольства РФ «могут быть причастны к дестабилизации ситуации в республике».

Позже официальный представитель МИД Молдавии Игорь Захаров сообщил, что страну покинут 45 сотрудников посольства Российской Федерации, в том числе дипломаты и техперсонал.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что в РФ ответят на решение Молдавии сократить численность персонала российского посольства из-за обвинений в шпионаже. По ее словам, Москва расценила решение Кишинева как ничем не обоснованные и недружественные действия.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.

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