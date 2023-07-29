Медведев предупредил, что судебные процессы против России могут привести к войне

Судебные процессы, инициированные против России недружественными государствами, однажды могут стать поводом для войны. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

При этом зампред Совбеза назвал ордеры, прокуроры и процессы против РФ «забавами врагов, которыми они развлекают себя от бессилия».

«И все же надо помнить — это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli («случай для войны» — «Газета.Ru».)», — написал Медведев.

Также Медведев заявил, что Россия презирает «убогий» Международный уголовный суд.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.