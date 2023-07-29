Лидер КНДР провел встречу с делегацией Китая

Лидер КНДР Ким Чен Ын 28 июля провел встречу с делегацией Китая по случаю 70-летия победы в Корейской войне 1950-1953 годов, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, Ким Чен Ын выразил благодарность правительству КНР и китайскому народу за то, что оказали помощь в войне, и «неизменно поддерживают справедливое дело нашей партии, нашего народа».

Ранее Центральное телеграфное агентство Северной Кореи ЦТАК опубликовало пресс-релиз по итогам приема в честь 70-й годовщины окончания Корейской войны, в котором приняла участие российская делегация.

Корейская война длилась три года, с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. В Северной Корее ее принято называть «Отечественной освободительной войной». В ходе конфликта между сторонами СССР оказывал поддержку Северной Корее, а США — Южной. По итогам войны был подписан договор о перемирии, которым закрепилось разделение полуострова на две части по 38-й параллели. Мирный договор между двумя Кореями до сих пор не подписан, формально они находятся в состоянии войны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».