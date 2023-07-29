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В МИД Британии осудили переворот в Нигере

В МИД Британии призвали освободить президента Нигера Базума

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Boureima Hama/AP

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Великобритании Эндрю Митчелл осудил переворот в Нигере, призвав мятежников освободить свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Лондон осуждает попытки подорвать демократию, мир и стабильность в Нигере, а также требует освобождения избранного президента Мохамеда Базума.

В заявлении Митчелла отмечается, что  совместно с Африканским союзом и Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) британские власти призывают положить конец «неприемлемому посягательству» на демократические права народа Нигера.

До этого Совбез ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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