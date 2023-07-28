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Российским сенаторам посоветовали отдыхать в России

В Совфеде рекомендовали сенаторам отдыхать в России или дружественных странах

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Павел Бедняков/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности заявил, что есть пожелания руководства Совфеда сенаторам по местам их отдыха, передает РИА Новости.

«Есть рекомендации в целях предотвращения возможных конфликтов: лучше проводить отдых в России либо в дружественных странах. Это общий подход, мы всегда даже публично заявляем: «Уважаемые коллеги, пожалуйста, выбирайте места, где нет предпосылок для конфликтных ситуаций», — сказал Тимченко.

Он указал, что это пожелания руководства СФ сенаторам.

Как отметил Тимченко, каких-либо запретов нет. Вместе с тем он заявил, что сенаторам нужно выбирать места, «где можно хорошо, комфортно без проблем отдохнуть».

Ранее в России начали ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы страны после ряда скандалов, связанных с их отпусками, утверждает «Коммерсантъ». Официально запретить выезжать из страны региональные власти не могут, но во многих субъектах РФ уже действует «настоятельная рекомендация» на этот счет, выяснила газета. По ее данным, в Брянской области такая рекомендация существует с самого начала военной спецоперации РФ на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Хамзаев заявил, что за «депутатов-путешественников» должны отвечать на местах.

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