Газета Wall Street Journal сочла мятеж в Нигере провалом Вашингтона

Переворот в Нигере продемонстрировал провал политики США, который дает России стратегическое преимущество. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По мнению политических аналитиков издания, госпереворот стал угрозой подрыва американской стратегии по борьбе с исламистскими боевиками.

«Нигер — это последняя костяшка домино, которая, как мы надеемся, не упадет», — сказал газете высокопоставленный сотрудник американской разведки.

Он признался, что если такое произойдет, он точно не знает, что тогда собираются предпринять США.

Американских политиков также беспокоит, что новые лидеры страны захотят обратиться за помощью к России вместо США. Нигер может отказаться от сотрудничества с Белым домом, несмотря на обещание гуманитарной помощи в $150 млн, которую предложил госсекретарь Энтони Блинкен во время мартовского визита в страну.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.