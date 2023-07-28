В Совфеде предсказали существенный рост товаропотоков между РФ и КНР

Поставки грузов и товаров между Россией и Китаем ждет значительный рост, считает первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на информацию о том, что первый грузовой состав прибыл на российскую территорию с китайской по мосту через реку Амур.

«Это железнодорожный мост через р. Амур между г. Тунцзян (КНР) и с. Нижнеленинское (Еврейская автономная область, Россия) протяженностью 2,2 км. Грузовые и товарные потоки между нашими странами существенно возрастут», — написал Джабаров.

Первый в истории железнодорожный мост через реку Амур был закончен еще осенью 2022 года. В ноябре того же года первым по новому мосту проехался грузовой железнодорожный состав, он отправился из России в Китай. Как ожидается, мост позволит сократить путь доставки дальневосточной продукции в КНР и Юго-Восточную Азию.

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