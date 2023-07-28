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Президент Бенина не приезжал в Нигер для посредничества

RFI: президент Бенина Талон не приезжал в Нигер для посредничества

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Global Look Press

Президент Бенина Патрис Талон не прибыл в Нигер, чтобы выступить в качестве посредника между мятежными военными и отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, сообщает радио RFI.

Информацию о миссии Талона в Нигере огласил президент Нигерии Бола Тинубу. Он заявил, что президент Бенина уже находился в пути в столицу Нигера — город Ниамей.

Однако, согласно RFI, после встречи с президентом Нигерии в Абудже, Талон сразу вернулся в экономическую столицу своей собственной страны — город Котону и не покидал его.

Неизвестно, была ли его миссия отложена или отменена.

Во время выступления по национальному телевидению военные Нигера заявили о том, что президент Мохамед Базум был смещен, границы закрыты, а в стране введен комендантский час. Военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице Ниамее, а офис Базума заявил, что армия страны не поддерживает антигосударственный мятеж ряда военных и вынесла им «ультиматум». Свергнутый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум до сих пор находится в своей резиденции и, по словам председателя комиссии Африканского союза Мусы Факи Махамата, чувствует себя хорошо.

Reuters ранее писал, что Талон отправился на переговоры об освобождении лидера Нигера Мохамеда Базума.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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