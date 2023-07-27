В Белом доме оценили вероятность на помилование сына Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не помилует своего сына Хантера в случае, если его признают виновным в налоговых правонарушениях и уголовном преступлении. Об этом сообщает Politico

Во время брифинга у нее поинтересовались, существует ли вероятность того, что Байден в конечном счете помилует своего сына.

«Нет», — ответила Жан-Пьер и отказалась от дальнейших комментариев.

До этого стало известно, что Хантер Байден отказался признавать вину по обвинениям в налоговых махинациях.

В среду, 26 июля, Хантер Байден предстал перед судом в штате Дэлавер — ожидалось, что он признает вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов, о чем в ходе заседание сын американского президента заявил сам.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию США, продемонстрировала в палате представителей «неприличные» фотографии Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.