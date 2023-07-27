Встреча Путина с президентом Эритреи была перенесена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин встретится с президентом Эритреи Исайясом Афеверки 28 июля, передает РИА Новости.

По его словам, главы государств переговорили на приеме, устроенном в честь гостей форума «Россия-Африка», и договорились перенести двустороннюю встречу с четверга на пятницу, 28 июля.

«И на приеме переговорили, и [встреча] перенеслась на завтра», — сказал представитель Кремля.

27 июля постпред Эритреи в ООН София Тесфамариам заявила, что Африку использовали для пропаганды зерновой сделки.

16 июля посол республики в России Петрос Цеггай заявил, что Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в Асмэре. Также он заявил, что Асмара будет продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией без оглядки на страны Запада, отметив, что страна находится под санкциями ЕС и США уже 80 лет.

До этого Путин провел встречу с Исайясом Афеверки, по итогам которой анонсировал подписание ряда межправительственных соглашений РФ с Эритреей, 31 мая.

Ранее зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» заявил, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.