В «Росавиации» рассказали о грузе арестованного в Торонто самолета РФ

Руководитель «Росавиации» Александр Нерадько заявил, что самолет российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», арестованный в Торонто больше года назад, вез гуманитарный груз по просьбе правительства Канады. Его слова на сессии в рамках саммита Россия — Африка передает ТАСС.

«Самолет «Волги-Днепр», самый большой грузовой самолет в мире, который привез в Канаду гуманитарный груз по просьбе правительства Канады, был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор уже, больше года, находится под арестом в аэропорту Канады», — сказал Нерадько.

Самолет «Руслан» компании «Волга-Днепр» с грузом ковид-тестов из Китая прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года. После того, как власти Канады из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российских самолетов, борт был задержан.

В июне МИД России сделал демарш посольству Канады в связи с решением Оттавы конфисковать российский самолет Ан-124. Россия расценивает решение канадского руководство конфисковать данный борт и передать его Украине как циничное воровство, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Путин написал статью об Африке.