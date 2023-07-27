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Политолог заявил о фиаско Франции и перспективах для РФ из-за переворота в Нигере

Политолог Бредихин: Франция терпит поражение в Нигере, РФ ждет новый уровень

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ORTN/Reuters

Франция потерпела глобальное фиаско в связи с военным переворотом в Нигере, заявил Tsargrad.tv политолог, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

Он отметил, что ввиду последних событий Нигер может перестать быть страной, которая — единственная на континенте — поддерживала Францию.

«Париж терпит глобальный провал, теперь его место занимает Россия», — сказал он.

По словам Бредихина, эксперты видят связь между новым руководством Нигера и властями соседнего Мали, которые давно проводят открытую пророссийскую политику.

Как сообщалось ранее, президент Республики Бенин Патрис Талон отправился на переговоры об освобождении лидера Нигера.

Президент Нигера отказывается подписать документ об отставке под давлением мятежников.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.

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