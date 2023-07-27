Турция готова продолжать переговоры о вступлении в ЕС

Власти Турции ждут от Евросоюза первых шагов в пользу продолжения процесса интеграции республики, заявил турецкий министр финансов Мехмет Шимшек, передает Bloomberg. По его словам, это может быть решение, к примеру, связанно с таможенным союзом и допуском некоторых сельскохозяйственных товаров Турции на европейские рынки.

«Все, что нам нужно, — это возможность продолжить путь [евроинтеграции], который стал так актуален. Мы рассматриваем ЕС как источник вдохновения для перемен», — отметил Шимшек.

Он добавил, что у Турции было «трудное десятилетие» на фоне внутренних и региональных проблем. Шимшек подчеркнул, что Анкара, возможно, «сбилась с пути», но она не отказывается от политических и экономических реформ.

Турция с 1963 года находится в ассоциации с ЕС, а с 1987 года является кандидатом на членство в союзе. К 2005 году стороны официально начали переговоры о статусе Анкары, однако процесс несколько раз прерывался на фоне разногласий. С 2016 года переговорный процесс был возобновлен, в частности, из-за помощи Турции по выходу Европы из миграционного кризиса за счет удержания потока беженцев на своей территории. Впрочем, за последние семь лет Анкаре так и не удалось завершить переговоры о членстве. Одним из основных препятствий на этом пути остается кипрская проблема.

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