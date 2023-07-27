«Так было при Брежневе»: почему на видео из Северной Кореи всегда бегают журналисты

Фотографы и операторы, которые регулярно попадают в кадр вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном — это нормальное явление. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель фотослужбы московского бюро Associated Press, экс-фотограф кремлевского пула Александр Земляниченко. По его словам, такая практика существовала еще во времена Леонида Брежнева.

«На самом деле это бывало еще и при Брежневе, я помню. Часть фотографов стоит слева, часть справа. И те, которые стоят с левой стороны, снимают правую, а другие, соответственно, наоборот. Я видел по-моему одну из этих фотографий. Ну а потом, вы же знаете, что телевидение снимает перебивки как раз фотографов других, видеооператоров. Чтобы показать видимость. Это такая давняя традиция с незапамятных времен. Это нормально», — объяснил Земляниченко.

Фотограф добавил, что в России корреспонденты стараются избежать попадания в кадр других лиц при съемке глав государств, но ничего страшного в этом нет.

«Мы сами пытаемся сказать людям, что давайте встанем с одной стороны, чтобы мы друг друга не снимали. Хотя в общем в этом нет абсолютно ничего такого. Все равно это момент двух главных людей, которые, по сути дела, являются ньюсмейкерами. А кто на фоне… Ну, иногда это даже наоборот, играет. Помните фотографии звезд, которых снимает три десятка фотографов, а звезда, повернулась к тому, кто ее окликнул и получил достаточно типичные интересные фотографии», — заключил он.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в Пхеньян, где совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном побывал на «Выставке вооружений — 2023». Также Шойгу возложил цветы к монументу «Освобождение», который посвящен павшим в годы Второй мировой войны советским солдатам. На кадрах встречи видно фотографов и операторов, которые регулярно появляются в самых неожиданных местах.

Ранее в Минобороны России раскрыли подробности переговоров Шойгу с Ким Чен Ыном.