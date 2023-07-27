Литва требует усилить санкции ЕС против Белоруссии

Власти Литвы выступают за дальнейшее усиление санкционного давления на Белоруссию, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, передает LRT. По его словам, Евросоюз спустя год согласовал новые ограничения и не должен останавливаться на этом.

«После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси — произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию на Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территорию Беларуси используют для обхода санкций против России», — отметил Ландсбергис.

Евросоюз ввел уже шесть пакетов санкций в отношении Белоруссии. В конце июля на уровне полпредов ЕС был согласован новый пакет ограничений за предполагаемую поддержку России на фоне конфликта на Украине. По информации СМИ, под санкции ЕС попадет военное оборудование и авиационные запчасти.

Ранее в Белоруссии обвинили Запад в продолжении накачки страны санкциями.