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Литва требует усилить санкции ЕС против Белоруссии

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал к более жестким санкциям против Белоруссии

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Global Look Press

Власти Литвы выступают за дальнейшее усиление санкционного давления на Белоруссию, заявил глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис, передает LRT. По его словам, Евросоюз спустя год согласовал новые ограничения и не должен останавливаться на этом.

«После годичного перерыва были утверждены новые санкции против Беларуси — произошло то, что давно должно было произойти. Беларусь поддерживает российскую агрессию на Украине, ситуация с правами человека продолжает ухудшаться, а территорию Беларуси используют для обхода санкций против России», — отметил Ландсбергис.

Евросоюз ввел уже шесть пакетов санкций в отношении Белоруссии. В конце июля на уровне полпредов ЕС был согласован новый пакет ограничений за предполагаемую поддержку России на фоне конфликта на Украине. По информации СМИ, под санкции ЕС попадет военное оборудование и авиационные запчасти.

Ранее в Белоруссии обвинили Запад в продолжении накачки страны санкциями.

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