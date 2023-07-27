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В Совфеде сочли дурным примером действия Великобритании в СБ ООН

Сенатор Карасин назвал хамством решение Британии на заседании СБ ООН по УПЦ

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Великобритании от допуска на заседания Совбеза ООН по вопросу гонений на представителей Украинской православной церкви священнослужителя воспринимается тяжело. В своем Telegram-канале он отметил, что это решение именно британского постпреда Барбары Вудворд, поскольку Лондон в настоящее время председательствует в организации.

«Хамство в международных делах всегда воспринимается тяжело и подталкивает к встречной ругани. Скажите, а как иначе можно реагировать на запрет священнослужителю выступить на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу гонений на Украинскую православную церковь на той же Украине? <…> что делать с престижем Организации Объединенных Наций, ее традиционной направленностью на поиск решений и компромиссов? Или это и есть проявление той самой практики, «основанной на правилах»?» — написал Карасин.

Он добавил, что российская сторона собирается работать над тем, чтобы трибуну ООН можно было использовать. Карасин подчеркнул, что надеется на отсутствие подобных ситуаций во время председательства США в СБ, которое стартует в сентябре.

«Главное, чтобы дурной пример Барбары Вудворд не «позвал в дорогу» председательствующего в СБ ООН в сентябре представителя США», — заключил Карасин.

Украинские власти начали массово закрывать церкви УПЦ, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь организации с Россией. В разных регионах Украины и вовсе приняли решения о полном запрете ее деятельности. Кроме того, в Верховную раду уже внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории всей страны.

Ранее Запад обвинили в лицемерии в отношении УПЦ.

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