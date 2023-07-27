В Совфеде сочли дурным примером действия Великобритании в СБ ООН

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что отказ Великобритании от допуска на заседания Совбеза ООН по вопросу гонений на представителей Украинской православной церкви священнослужителя воспринимается тяжело. В своем Telegram-канале он отметил, что это решение именно британского постпреда Барбары Вудворд, поскольку Лондон в настоящее время председательствует в организации.

«Хамство в международных делах всегда воспринимается тяжело и подталкивает к встречной ругани. Скажите, а как иначе можно реагировать на запрет священнослужителю выступить на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу гонений на Украинскую православную церковь на той же Украине? <…> что делать с престижем Организации Объединенных Наций, ее традиционной направленностью на поиск решений и компромиссов? Или это и есть проявление той самой практики, «основанной на правилах»?» — написал Карасин.

Он добавил, что российская сторона собирается работать над тем, чтобы трибуну ООН можно было использовать. Карасин подчеркнул, что надеется на отсутствие подобных ситуаций во время председательства США в СБ, которое стартует в сентябре.

«Главное, чтобы дурной пример Барбары Вудворд не «позвал в дорогу» председательствующего в СБ ООН в сентябре представителя США», — заключил Карасин.

Украинские власти начали массово закрывать церкви УПЦ, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь организации с Россией. В разных регионах Украины и вовсе приняли решения о полном запрете ее деятельности. Кроме того, в Верховную раду уже внесли законопроект о фактическом запрете УПЦ на территории всей страны.

Ранее Запад обвинили в лицемерии в отношении УПЦ.