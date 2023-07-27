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В Афросоюзе выразили уверенность, что призыв Африки к миру на Украине услышат

Глава Афросоюза Ассумани: уверен, что призыв к миру между Россией и Украиной услышат

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/Reuters

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия — Африка заявил, что уверен в том, что призыв африканских стран к миру на Украине услышат, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что за устойчивый мир между Российской Федерацией и Украиной необходимо бороться.

«Именно с этой мыслью мы ездили к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Киев. Мы обращаемся к президенту России господину Путину. Уверены, что наш призыв к миру услышат, так как это необходимо сегодня человечеству», — отметил Ассумани.

Также Азали Ассумани заявил, что африканские страны попросили облегчить доставку зерна.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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