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Кеннеди рассказал о плане США против России

Кандидат в президенты Кеннеди заявил, что США саботировали подписание мира между РФ и Украиной

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Global Look Press

Власти США помешали Украине пойти на мир с Россией еще до российской специальной военной операции, которая началась в конце февраля 2022 года, считает кандидат в главы государства, демократ Роберт Кеннеди – младший. В эфире Fox News он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский победил на выборах, обещая мир, но Белый дом ему помешал.

«В 2019 году Зеленский баллотировался в президенты. Он был комедийным актером, опыта в политике у него не было. Почему же он победил? Потому что построил свою кампанию на подписании Минского соглашения. Но как только он сел в президентское кресло, Виктория Нуланд и Белый дом ему сказали, что ему так делать нельзя», — пояснил Кеннеди-младший.

Он добавил, что в 2021 году, когда США заговорили об угрозе «российского вторжения» на Украину, у границ страны было мало военных для какой-либо попытки захвата. Кеннеди-младший подчеркнул, что это был лишь сигнал к переговорам, которые состоялись, но были саботированы США, поскольку Вашингтон желает конфликта с Москвой.

Ранее в США заявили об унизительном поражении Запада со стороны России.

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