Турецкие власти продолжают переговоры с Россией, Украиной и ООН по вопросу возобновления Черноморской продовольственной инициативы. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на Минобороны Турции.

«Контакты с Россией, Украиной и ООН по вопросу возобновления зерновой сделки, которая была приостановлена РФ, ведутся в координации с МИД [Турции]», — уточнили в материале.

В ведомстве подчеркнули, что выступают за продолжение зерновой инициативы, которая вносит важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности. По мнению турецкой стороны, сделка продемонстрировала, что любые кризисы можно урегулировать, благодаря доброй воле и переговорам.

20 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков перенаправил в МИД вопрос о требовании к ООН по поводу реабилитации продовольственной сделки.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин напомнил, что Украина и международные структуры не соблюдают условия зерновой инициативы и совершают подрывы гражданской инфраструктуры России, в том числе Крымского моста.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».