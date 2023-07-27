Евросоюз заверил президента Нигера в своей поддержке

Евросоюз полностью поддерживает действующего президента Нигера Мохамеда Базума, который столкнулся с попыткой государственного переворота в стране, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. В своем Twitter он отметил, что связался с африканским лидером по телефону.

«Я поговорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в полной поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любые попытки дестабилизировать Нигер», — написал Мишель.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.