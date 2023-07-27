Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке

Эрдоган и Ван И поддержали переговоры по украинскому кризису и зерновой сделке

close
100%
Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел КНР Ван И согласились, что украинский кризис и ситуация с прекращением действия Черноморской зерновой инициативы должны решаться за столом переговоров. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

По словам дипломата, стороны 26 июля в Анкаре обменялись мнениями по двусторонним отношениям и представляющий взаимный интерес международным вопросам.

Мао Нин уточнила, что обе стороны согласились в том, что кризис на Украине и перспективы зерновой сделка должны быть урегулированы на переговорах.

Продовольственная инициатива прекратила действие 17 июля по инициативе России, так как, касающаяся Москвы часть сделки, не выполнили.

Эрдоган на встрече с главой МИД КНР заявил о планах расширить сотрудничество с Китаем. Также темой встречи в столице Турции стали инициативы «Один пояс — один путь» и «Средний коридор».

Ранее стало известно, что Эрдоган встретится в Анкаре с новым главой МИД Китая Ван И.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях