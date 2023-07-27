Турция и Китай поддержали переговоры по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел КНР Ван И согласились, что украинский кризис и ситуация с прекращением действия Черноморской зерновой инициативы должны решаться за столом переговоров. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

По словам дипломата, стороны 26 июля в Анкаре обменялись мнениями по двусторонним отношениям и представляющий взаимный интерес международным вопросам.

Мао Нин уточнила, что обе стороны согласились в том, что кризис на Украине и перспективы зерновой сделка должны быть урегулированы на переговорах.

Продовольственная инициатива прекратила действие 17 июля по инициативе России, так как, касающаяся Москвы часть сделки, не выполнили.

Эрдоган на встрече с главой МИД КНР заявил о планах расширить сотрудничество с Китаем. Также темой встречи в столице Турции стали инициативы «Один пояс — один путь» и «Средний коридор».

Ранее стало известно, что Эрдоган встретится в Анкаре с новым главой МИД Китая Ван И.