Песков заявил, что ситуация с мятежом в Нигере обсуждается на саммите Россия — Африка

Ситуация в Нигере активно обсуждается на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, на полях саммита это обсуждается, наверняка это как-то будет обсуждаться и в ходе тех мероприятий саммита, которые завтра состоятся и сегодня», — сказал представитель Кремля.

По его словам, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте.

Ранее президента Нигера Нигера Базума и его жену задержала собственная охрана. Главу государства заставляют уйти в отставку. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию и отказала переговорщикам в просьбе выпустить главу государства.

26 июля стало известно, что рядом с дворцом президента произошла стрельба. Огонь открыли гвардейцы, которые стреляли по демонстрантам, требующим немедленного освобождения удерживаемого Базума.

Президент Республики Бенин Патрис Талон отправился на переговоры об освобождении лидера Нигера.

Ранее офис президента Нигера заявил, что армия страны не поддержала антигосударственный мятеж солдат президентской гвардии.