США будут сотрудничать с МУС против России

Президент США Джо Байден дал поручение администрации начать делиться с Международным уголовным судом (МУС) информацией о якобы совершенных Россией военных преступлениях на Украине. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на неназванных чиновников.

«Принятое Байденом решение отменяет месяцы сопротивления Пентагона, настаивавшего, что подобные действия могут открыть путь для суда к привлечению американских солдат», — сказано в публикации.

Как указало издание, приказ американского лидера носит непубличный характер. Белый дом пока не объявил перемену в подходе и не сообщил, какую помощь собирается предоставить МУС, но уже начал уведомлять законодателей, говорится в сообщении.

США не входят в МУС. Эта страна отрицает решения данного суда и действия в отношении своих граждан на законодательном уровне.

Ранее посольство РФ в Соединенных Штатах заявило, что США из-за геополитических интересов поддерживают «беспрецедентную правовую вакханалию» Международного уголовного суда.

Досудебная палата МУС в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, которым суд вменяет депортацию детей с Украины.

Следственный комитет РФ 20 марта возбудил уголовное дело на судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Айталы и Серхио Годинеса, а также на прокурора Хана.

Ранее в МУС выразили обеспокоенность объявлением РФ в розыск прокурора и судей.