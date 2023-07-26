Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Миссия России при ООН заявила о вывозе православных икон с Украины

Зампостпреда России в ОНН Полянский заявил о вывозе православных икон с Украины

close
100%
Shutterstock

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил во время заседания Совета Безопасности, что с украинской территории в другие страны вывозят иконы и другие ценности. Об этом сообщает ТАСС.

«Идет разграбление культурно-духовных и исторических ценностей, принадлежащих украинскому народу... 28 июня пресс-служба парижского Лувра сообщила о том, что в музей для «временного хранения и экспозиции» были переданы принадлежащие Национальному музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко ценные экспонаты, в том числе четыре иконы византийского периода (VI–VII вв.)», — сказал Полянский.

Также, по его словам, в открытых источниках есть данные о вывозе за границу «сокровищ Киево-Печерской лавры».

До этого стало известно, что неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области Украины. Была сожжена икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», а также входная дверь часовни.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях