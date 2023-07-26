Миссия России при ООН заявила о вывозе православных икон с Украины

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил во время заседания Совета Безопасности, что с украинской территории в другие страны вывозят иконы и другие ценности. Об этом сообщает ТАСС.

«Идет разграбление культурно-духовных и исторических ценностей, принадлежащих украинскому народу... 28 июня пресс-служба парижского Лувра сообщила о том, что в музей для «временного хранения и экспозиции» были переданы принадлежащие Национальному музею искусств им. Богдана и Варвары Ханенко ценные экспонаты, в том числе четыре иконы византийского периода (VI–VII вв.)», — сказал Полянский.

Также, по его словам, в открытых источниках есть данные о вывозе за границу «сокровищ Киево-Печерской лавры».

До этого стало известно, что неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области Украины. Была сожжена икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», а также входная дверь часовни.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.