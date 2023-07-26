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В консульстве РФ заявили, что задержанный Кислицин хочет вернуться в Россию

Консул Оганов заявил, что задержанный в Алма-Ате россиянин Кислицин хочет вернуться в РФ

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GroteckBiz/Youtube

Консул-советник генерального консульства РФ в Алма-Ате Артем Оганов заявил, что задержанный в Алма-Ате по запросу США гражданин России Никита Кислицин не намерен просить в Казахстане убежища и хочет вернуться в Россию, передает РИА Новости.

Оганов навестил соотечественника в изоляторе.

«Он сказал однозначно: «я не планирую никакого политического убежища. Единственное мое желание - вернуться в Российскую Федерацию, где меня полностью устраивает политическая система, социальное обеспечение и вообще жизнь в нашей стране», — сказал дипломат, уточнив, что это цитата.

Дипломат уточнил, что процессуальные сроки рассмотрения вопроса об экстрадиции уже истекают.

До этого представитель генпрокуратуры Казахстана Нурдаулет Суиндиков заявил, что Россия и США подтвердили намерение требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. экс-главреда журнала «Хакер» Никиты Кислицина.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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