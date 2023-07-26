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Глава СБУ признал, что Киев атаковал Крымский мост осенью 2022 года

Глава СБУ Малюк признал причастность Украины к подрыву Крымского моста в 2022 году

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк во время церемонии введения в оборот почтовой марки, которая посвящена работе данной разведки, в эфире украинского ТВ подтвердил ее причастность к взрыву на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

«Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года», — сказал Малюк.

9 июля в Минобороны Украины также признали причастность к подрыву Крымского моста в октябре 2022 года. Замглавы ведомства Анна Маляр назвала целью нарушение логистики. Власти Украины ранее напрямую не подтверждали свою причастность ко взрыву на мосту.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук оценил шансы ВСУ после передачи истребителей F-16, сообщили «Известия».

Ранее СК России показал видео с последствиями теракта на Крымском мосту.

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