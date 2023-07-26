НАТО изучает возможные шаги по вывозу зерна с Украины

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя заседание Совета Украина — НАТО, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает возможность «дополнительных шагов» со стороны ряда членов альянса, чтобы способствовать вывозу продовольствия с Украины, передает ТАСС.

«Мы выслушаем соображения самих украинцев, их текущую оценку того, как они намереваются продолжать или хотят продолжать вывозить зерно с Украины — в свете объявления России о ее выходе [из зерновой сделки]», — заявила американский дипломат.

Она добавила, что альянс планирует выслушать страны — члены в индивидуальном порядке, особенно те, которые расположены на Черном море, об их возможных действиях для поддержки усилий Украины, направленный на восстановление экспорта зерна.

Также Смит отметила, что НАТО поддерживает попытки Турции восстановить черноморскую зерновую сделку, а вывоз зерна с Украины будет оставаться приоритетом, но более никаких деталей не привела.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент возобновить сделку невозможно. По его словам, российский президент Владимир Путин дал понять, что Россия готова вернуться к соглашению, как только ее условия будут исполнены, заявил он.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на саммите продовольственных систем ООН в Риме призвал Россию вернуться к зерновой сделке на основе идей, которые были изложены им российскому президенту Владимиру Путину в письме.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшее продолжение зерновой сделки потеряло смысл.